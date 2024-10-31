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Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия готовят двусторонний документ

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Что это за документ, пока не совсем понятно

Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия готовят двусторонний документ

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев и Будапешт работают над подготовкой "двустороннего документа", который коснется в том числе вопросов безопасности и вступления Украины в НАТО.

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Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", который цитирует Зеленского во время общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья

"Сегодня готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там есть много вещей для того, чтобы убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, будущего и прошлого. Чтобы не поднимался вопрос меньшинств. Точнее, вопрос может подниматься, но чтобы он быстро решался, чтобы не возникало вопросов между нашими государствами. Мы очень положительно на это смотрим", - рассказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что вопросы безопасности также будут составляющей документа.

"Меньшее, что мы просим у Венгрии, – не блокировать приглашение Украины в НАТО. То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать", – пояснил Зеленский.

Напомним, Еврокомиссия признала, что Украина выполнила требования 2022 года, в том числе в отношении венгров.

В сентябре глава МИД Украины Андрей Сибига совершил визит в Будапешт и провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Будапеште. После них Сибига заявил, что он и его венгерский коллега отмечают "положительную динамику" в решении вопроса нацменьшинств.

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