Грицай: Заслуженно ли Родри получил Золотой мяч? Это тяжелый вопрос

Бывший тренер "Зари" и "Днепра-1" Александр Грицай порассуждал о "Золотом мяче", который в этом году довольно неожиданно получил хавбек "Манчестер Сити" Родри.

"Заслуженно ли Родри получил Золотой мяч? Если честно, тяжелый вопрос. Но я, как бывший полузащитник, все-таки рад, что и игроки этой позиции получают "Золотые мячи". С другой стороны, фанатам нравятся голы и обводки. Поэтому, конечно, большинство думало, что Винисиус будет обладателем премии.

Но я рад, что Родри получил "Золотой мяч". А почему нет? В прошлом сезоне он с "Ман Сити" выиграл АПЛ, а со сборной Испании – Евро. Для популяризации футбола, я думаю, это хорошо", - сказал Грицай.