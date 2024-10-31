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Пушич: Сейчас такой напряженный период, что у меня нет времени брать уроки украинского языка

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Тренер понимает язык, но говорить на нем сложнее

Пушич: Сейчас такой напряженный период, что у меня нет времени брать уроки украинского языка

Фото: Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после кубкового матча с "Зарей" (1:0) ответил на вопрос журналистов об украинском языке.

- Господин Марино, вы хорошо понимаете украинский или уже можете говорить на украинском?

- Немножко труднее говорить. Должен быть честным, сейчас такой напряженный период для нас, что у меня на самом деле нет достаточно времени, чтобы брать уроки и больше этим заниматься. Но я понимаю, что вы говорите.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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