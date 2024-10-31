Пушич: Сейчас такой напряженный период, что у меня нет времени брать уроки украинского языка

Главный тренер " Шахтера" Марино Пушич после кубкового матча с "Зарей" (1:0) ответил на вопрос журналистов об украинском языке.

- Господин Марино, вы хорошо понимаете украинский или уже можете говорить на украинском?

- Немножко труднее говорить. Должен быть честным, сейчас такой напряженный период для нас, что у меня на самом деле нет достаточно времени, чтобы брать уроки и больше этим заниматься. Но я понимаю, что вы говорите.