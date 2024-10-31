Пушич: Сейчас такой напряженный период, что у меня нет времени брать уроки украинского языка
Тренер понимает язык, но говорить на нем сложнее
Фото: Шахтар
Главный тренер "
- Господин Марино, вы хорошо понимаете украинский или уже можете говорить на украинском?
- Немножко труднее говорить. Должен быть честным, сейчас такой напряженный период для нас, что у меня на самом деле нет достаточно времени, чтобы брать уроки и больше этим заниматься. Но я понимаю, что вы говорите.
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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