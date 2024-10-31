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Зеленский: Если партнеры озвучивают закрытые приложения Плана победы, то значит не хотят нам это давать

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Все что есть в Плане победы не нужно объявлять

Зеленский: Если партнеры озвучивают закрытые приложения Плана победы, то значит не хотят нам это давать

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский не поддерживает то, что некоторые международные партнеры начали рассказывать о содержании закрытых приложений к "Плану победы".

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, все что есть во внутреннем "Плане победы" не нужно объявлять.

"Так же, как мы не все объявляли, что есть в "Плане победы" для партнеров. Хотя уже партнеры начали некоторые месседжи давать в информационном пространстве за рубежом. Я, честно говоря, не очень это поддерживаю. Я считаю, что любой план является сильным, когда его поддерживают. Если ты хочешь публично сказать детали, закрытые приложения, которые есть в плане, что касается ракет, которые мы просили у наших партнеров, то ты сначала скажи, что "я даю", а потом рассказывай всем, что там в приложениях", - сказал Зеленский.

Он отметил, что если кто-то из партнеров сначала говорит, что там в приложениях, то это означает, что он не очень хочет что-то давать.

"Таким образом откладывает решение", - добавил Зеленский.

Накануне издание The New York Times написало, что в секретном пункте "Плана победы" Зеленский просит предоставить ракеты "Tomahawk".

Впоследствии Зеленский возмутился, что запрос в США о ракетах "Tomahawk" просочился в СМИ.

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