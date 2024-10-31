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Кардаш: Возможно, УЕФА с Золотым мячом так отомстил Пересу за Суперлигу

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Во всем мире продолжаются споры относительно обладателя Золотого мяча-2024

Кардаш: Возможно, УЕФА с Золотым мячом так отомстил Пересу за Суперлигу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Василий Кардаш прокомментировал нынешнее вручение "Золотого мяча-2024", который довольно неожиданно получил Родри, а не Винисисус.

"Родри заслужил звание обладателя "Золотого мяча". Этот футболист ощутимо влияет на игру команды, без него коллективу трудно, он ведет игру "Манчестер-Сити" и сборной Испании. Ну и не стоит забывать, что Родри действует на позиции опорного полузащитника, на которой труднее получить признание, чем, скажем, на позиции нападающего или атакующего хавбека. Родри уже два-три года является сильнейшим опорником мира, и вот наконец обратили внимание на его амплуа, а не на тех, роль которых забивать голы.

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Проблема в том, что никто не знает критериев определения победителя. Если говорить о влиянии на команду, то роль Родри больше, чем Винисиуса Жуниора. Если же оценивать индивидуальные действия, то Винисиус сильнее. Когда же оценивать достижения, то также все неоднозначно: Винисиус выиграл Лигу чемпионов, в которой Родри выбыл в четвертьфинале. Ну а Родри получил титул чемпиона Европы, который проводится раз в четыре года.

И не стоит отбрасывать политическую составляющую. Вполне возможно, что УЕФА отомстил президенту "Реала" Флорентино Пересу, который хотел развалить Лигу чемпионов и создать Суперлигу. Еще одним фактором бойкота была эмоциональная составляющая: в последнюю неделю весь мир говорил о Винисиусе как о будущем обладателе "Золотого мяча", и лишь за сутки до церемонии все перевернулось с ног на голову. Это разозлило руководителей "Реала", — отметил Кардаш.

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Золотой мяч Реал (Мадрид) Василий Кардаш Манчестер Сити Родри Винисиус Жуниор
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Источник:
Експрес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
31.10.2024 в 20:15
100% + шейхи ПСЖ помстилися за перхід Мбаппе. Реал отримав ляща, РЕАЛьного
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
31.10.2024 в 20:15
100% + шейхи ПСЖ помстилися за перхід Мбаппе. Реал отримав ляща, РЕАЛьного
Ответить
0
0

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