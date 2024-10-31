Буряк: В этом сезоне Винисиус был самым сильным, показывал феерический футбол
И снова о Золотом мяче
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк высказался о вручении Золотого мяча, который в 2024 году получил испанец Родри из "Манчестер Сити".
“В этом сезоне Винисиус Жуниор был самым сильным. Он выиграл Лигу чемпионов и показывал феерический футбол, от которого все получали удовольствие. При этом Винисиус поражал стабильностью: он не исчезал на несколько матчей, а в каждой игре творил чудеса.
И этот парень уже два-три года шел к званию лучшего. Не понимаю, почему приз отдали Родри, а не Винисиусу”, - сказал Буряк.
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Источник:Експрес
Опубликовал: Михаил Черныш
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Просто Квашин (Харків)
31.10.2024 в 23:38
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