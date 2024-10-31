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Буряк: В этом сезоне Винисиус был самым сильным, показывал феерический футбол

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И снова о Золотом мяче

Буряк: В этом сезоне Винисиус был самым сильным, показывал феерический футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк высказался о вручении Золотого мяча, который в 2024 году получил испанец Родри из "Манчестер Сити".

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“В этом сезоне Винисиус Жуниор был самым сильным. Он выиграл Лигу чемпионов и показывал феерический футбол, от которого все получали удовольствие. При этом Винисиус поражал стабильностью: он не исчезал на несколько матчей, а в каждой игре творил чудеса.

И этот парень уже два-три года шел к званию лучшего. Не понимаю, почему приз отдали Родри, а не Винисиусу”, - сказал Буряк.

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Леонид Буряк Золотой мяч Реал (Мадрид) Манчестер Сити Родри Винисиус Жуниор
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Источник:
Експрес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
31.10.2024 в 23:38
Однією з ознак мислення бідних людей (лузерів) є обезцінення чужої праці.Люди, які постійно стикаються з фінансовими труднощами (лузери), як в нашому випадку ждун "із Адєсси", постійно недооцінюють зусилля, які докладають успішні особистості. Коли вони бачать блискучий результат, не помічаючи тисячі годин праці, поту, травм і перешкод, які довелося подолати на цьому шляху, то не можуть здержати свій гнів та ненависть. Замість того, щоб брати приклад з успішних людей, вони схильні заздрити їм, активно шукати недоліки та хейтити, сподіваючись, що так їм буде легше.
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
31.10.2024 в 23:38
Однією з ознак мислення бідних людей (лузерів) є обезцінення чужої праці.Люди, які постійно стикаються з фінансовими труднощами (лузери), як в нашому випадку ждун "із Адєсси", постійно недооцінюють зусилля, які докладають успішні особистості. Коли вони бачать блискучий результат, не помічаючи тисячі годин праці, поту, травм і перешкод, які довелося подолати на цьому шляху, то не можуть здержати свій гнів та ненависть. Замість того, щоб брати приклад з успішних людей, вони схильні заздрити їм, активно шукати недоліки та хейтити, сподіваючись, що так їм буде легше.
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мы из Одессы (Одесса)
31.10.2024 в 23:10
Все очень просто, потому что футболист это еще и просто человек , а это ЧМО, хлопающие губами, постоянно провоцирующее, постоянно включающее дурака, одни только взмахи руками чего стоят, представляю количество людей которых он просто бесит....
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