Буряк: В этом сезоне Винисиус был самым сильным, показывал феерический футбол

Легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк высказался о вручении Золотого мяча, который в 2024 году получил испанец Родри из "Манчестер Сити".

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“В этом сезоне Винисиус Жуниор был самым сильным. Он выиграл Лигу чемпионов и показывал феерический футбол, от которого все получали удовольствие. При этом Винисиус поражал стабильностью: он не исчезал на несколько матчей, а в каждой игре творил чудеса.

И этот парень уже два-три года шел к званию лучшего. Не понимаю, почему приз отдали Родри, а не Винисиусу”, - сказал Буряк.