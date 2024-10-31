Экс-игрок Динамо Кочубинский: При Лобановском у нас были страшные сборы, не пожелаешь даже врагу

Бывший игрок " Динамо " Станислав Кочубинский вспомнил, как в начале 70-х тренировалась команда под руководством Валерия Лобановского.

— В 1973 году на смену Александру Севидову пришел Валерий Лобановский. То, что рассказывают о его тренировочном процессе и нагрузках, правда?

— В 1973 году Лобановский возглавил "Динамо" не в начале сезона, а уже в конце октября, за несколько туров до завершения чемпионата. К следующему чемпионату СССР он готовил нас вместе с Олегом Базилевичем, который стал начальником команды.

Знаете, в 1974 году мы пережили три таких сбора, которых, наверное, не пожелаешь даже врагу. Сейчас, когда вспоминаешь и анализируешь то, что тогда делалось на тренировках, то понимаешь, что многим эти нагрузки потом вышли боком. Возможно, поэтому Виктор Колотов умер в 49 лет. Валерий Зуев рано от нас ушел.

Правда, впоследствии Лобановский пересмотрел весь тот подготовительный процесс. Помню, как-то общался с Владимиром Лозинским, который мне сказал, что такого, как в первые годы прихода Валерия Васильевича в "Динамо", потом уже не было.

— А что такого было у вас?

— У нас были страшные сборы — три занятия в день. В восемь утра — подъем, взвешивание, и дальше побежали с набивными мячами на песок у моря на час. В 11.00 — второе занятие, а в 17.00 — третье. Так было на первом сборе, который мы проводили в Гаграх.

Условия были тяжелые — вода, болото. У тебя пара костюмов. Ты приходишь в мокром, а другой сушится и не успевает на утро высохнуть. Он еще влажный, а ты натягиваешь его на себя. Вечером пришел, только прислонил голову к подушке, глаза сразу закрылись и ты заснул. Слышишь только, как тебя будят — и поехали дальше.

В Гантиаде (находится в 21 километре от черноморского курортного города Гагра, — прим. ред.) мы выполняли всю беговую работу, еще ездили в Леселидзе, где был комплекс стадионов. Однажды, когда мы проводили занятия, игроки тбилисского "Динамо", которые также находились там, прекратили тренироваться. Сели на мячи и смотрели на нас выпученными глазами. Думали, сейчас здесь кто-то умрет или еще что-то произойдет.

— Это правда, что пульс при тех нагрузках у футболистов достигал за 200?

— Правда. Был у нас такой футболист — Юрий Ковалев. Как-то мы бегали пять по триста, так он после бега сел на скамейку и потерял сознание. А вечером Лобан (Валерий Лобановский, — прим. ред.) говорит ему: "У тебя сейчас пульс и давление в норме — выходи на тренировку".

— Какие упражнения для вас были самыми тяжелыми?

— Беговая работа. Смотрю, сейчас в современном футболе команды готовятся по другому. Они на определенный уровень выходят через игры. А у нас все это делалось за счет никому не нужной беговой работы.

Взять, например, тест Купера. Сам по себе он ничего не несет. А его в физической подготовке ставили на первое место. Потом все эти технико-тактические занятия, когда надо было пробежать с мячом через все поле и пробить, а за тобой в этот момент кто-то из партнеров гонится. Далее занятия в тройках.

Ну зачем все эти упражнения? Я так понимаю, что Лобановский вместе с Базилевичем, когда получили возможность взять любого футболиста из Союза, то брали в "Динамо" уже готовых игроков. Например, Колотов пришел в "Динамо", когда уже заявил о себе в Казани. Коньков, как игрок, состоялся в Шахтере. Этим людям нужно было дать немного движения и все.

— Говорят, что Лобановский вместе с командой бегал на занятиях. Это так?

— Да, бегал. Мы всегда начинали работу на Конча-Заспе сразу после Нового года — 2 января. Это сейчас там все застроили, а тогда вокруг были сплошные луга. Вот мы бегали там вместе с Лобановским. Бывало, что у Лобановского начиналось кровотечение носом.

— И как он на это среагировал?

— Да никак. Голову откинул назад, ватой нос заткнул и побежал дальше. Такой характер у него был.

— Рассказывают, что Лобановский, когда был игроком, не очень любил физические нагрузки?

— Помню, как в 1966 году я увидел Лобановского на стадионе "Динамо", когда он играл уже за Черноморец. В девять утра у них был подъем и они выходили на зарядку. Лобановского было легко распознать, потому что он был рыжий. Смотрю, он идет последним и уши трет, а сам такой сонный.

Действительно, сам он не очень любил зарядку, всякие беговые упражнения. Но потом, когда сам стал тренером, то все это переложил на плечи своих подчиненных. Однако надо отдать должное — голова у Лобановского действительно была светлая. Когда ушел из жизни Молотай и мы похоронили его, то на поминках за столом сидела жена Базилевича. Так она слишком откровенно сказала, что все лавры того успеха "Динамо" достались Валерию Васильевичу, а другие остались в тени. Прежде всего, Базилевич, которого потом в 1976 году незаслуженно отправили в отставку.

Недавно общался с Владимиром Онищенко, так он мне сказал, что вся та методика тренировок разрабатывалась и расписывалась Анатолием Зеленцовым и Олегом Базилевичем, а Лобановский был как бульдозер, который все это толкал.

— Расскажите, как "Динамо" Лобановского начинало готовиться к сезону?

— В Киеве на горе над Центральным стадионом были два корта, там обычно проходили наши первые занятия сразу после Нового года. Работали там мы примерно до 20 января. Когда пришел Лобановский, то команду разделили на две группы. В каждой по 50% предыдущего основного состава и 50% футболистов из дубля. Одна группа начинала занятия в 11.00, вторые чуть позже, где-то в 12.30.

Из того, что было на тех занятиях, я на всю жизнь запомнил один тест. Он выполнялся каждым игроком в течение восьми минут. Размер площадки — метров 35. На одной части ты набиваешь мяч 20 раз, после этого можешь идти пешком или бежать на другую часть площадки, где стоял барьер и 16-килограммовая гиря. Там ты делаешь 20 прыжков через тот барьер, а затем 20 раз отталкиваешь от груди ту гирю. Сколько было таких повторов я не помню, просто их никто не считал.

Помню, я был в первой группе, а вторая группа в это время сидела и на все это смотрела. Потом, когда мы выходили после всего этого, я посмотрел на их лица, так они были белыми. У ребят был стресс от того, что впереди их ждет вся эта работа. Лучше было бы, чтобы они не знали, что будут делать.

— Были такие, что не выдерживали все это?

— Леонид Буряк был в нашей первой группе, так он последние разы не мог оттолкнуть от груди гирю. А Лобановский стоял над ним с секундомером и говорил, что это надо обязательно сделать. И вот Буряк поставит эту гирю, немного отдохнет и дальше каким-то образом оттолкнет ее от груди. В конце концов, он таки выполнил это упражнение. Для чего это нужно было, я не знаю. Возможно, для проверки характера.