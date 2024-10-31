Советник Зеленского Литвин заявил, что "Президент стал главным медиа страны"

Президент Владимир Зеленский является человеком-медиа, который имеет очень значительное влияние, в чем-то значительно большее, чем все традиционные медиа.

Об этом в интервью Детектор медиа заявил советник президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ.

"В целом история в том, что мир уже стал немножко другим с медийной точки зрения. Бывает, что медиа традиционное, к которому мы привыкли, например, "Укринформ", имеет меньше влияния, чем очень активный человек, который сам может выступать как медиа, например, посол Украины в определенной стране. Мы должны смотреть на это современно. Есть медиа, в чем-то оно может быть успешным и достигать определенных аудиторий. А бывает, что человек может быть самим медиа, нести информацию об Украине. Я в одном из интервью сказал, что президент у нас - главное медиа страны. Мне потом говорили, что это некорректно, неправильно.

Президент объективно стал главным медиа страны и может влиять тем, как он что-то комментирует, или обращается, или реагирует на ту или иную аудиторию. Президент является примером такого человека-медиа, который имеет очень значительное влияние, в чем-то значительно большее, чем все традиционные медиа, которые есть. Мне кажется, это направление тоже надо развивать. Вы задали вопрос об "Укринформе", что он должен быть в других аудиториях. Не только "Укринформ", но и представители Украины, в целом украинцы и украинские организации - это также медиаработа", - заявил Дмитрий Литвин.

Напомним, Дмитрий Литвин - экс-журналист, который работал в издании LB.ua и на телеканале "Интер", а затем присоединился к Офису Президента и был одним из авторов президентских речей. Впоследствии президент Зеленский назначил Литвина советником по вопросам стратегических коммуникаций.