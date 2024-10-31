Вице-президент Кривбасса: У меня слеза потекла: какие бедные Шахтер и Динамо

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин скептически отнесся к логистическим проблемам украинских клубов ("Шахтера" и "Динамо") в еврокубках.

– Ваш клуб довольно принципиально относится к переносам матчей или обмену домашними играми через еврокубки. Остаётся ли эта позиция столь же жесткой после того, как сам "Кривбасс" попал в еврокубки, а сейчас наши клубы "Динамо" и "Шахтер" страдают из-за тяжелых реалий сегодняшней логистики?

– От вашего вопроса у меня слеза потекла: какие бедные "Шахтер" и "Динамо". Еврокубки – это деньги, потому точно не бедные (улыбается).

Что касается логистики, приведу вам один пример. Игра "Шахтера" с нами была запланирована на воскресенье (1 сентября – ред.). Мы перед этим играли в Севилье, и наша игра закончилась в пятницу по Киеву. Мы поспали три часа, вылетели, пять часов перелет, прилетели в Молдову, сели в автобус и уехали. Чуть не забыл о 4 часах на границе. По факту команда приехала в Кривой Рог уже в субботу и на восстановление у нас было меньше суток. Вы где-нибудь слышали, чтобы мы жаловались? Нет!

Как вы знаете, мы не доиграли игру с "Шахтером" из-за рашистов, но после этого у нас была прекрасная возможность сделать это 25 сентября. У "Шахтера" выходил шикарный календарь: в воскресенье одна игра, затем в среду с нами, через два дня на третий, а затем, в субботу или воскресенье, следующая игра. Все эти матчи в Украине не надо никуда лететь. Логистика – топ. Матчи во Львове, Кривом Роге и Ровно, все внутри страны. Но нет, из-за "напряженного графика" они переносят свои матчи с "Оболонью" и "Вересом" на понедельник и пятницу, чтобы нельзя было провести игру 25-го. Так где эта справедливость, когда они нас хотели взять "тепленькими" после еврокубков, а сами страхуются?

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Все команды должны находиться в равных условиях. Хочешь играть в Европе, зарабатывать деньги – будь готов к трудностям, это нормально. И если у команды, играющей в еврокубках, после этого идет спад – это тоже нормально. Это дает шанс другим клубам зайти в еврокубки, почувствовать это, получить опыт. Возможно, будет удачный жребий, классная подготовка и это поможет пройти дальше и заработать деньги. Это ведь и есть развитие? Или мы все должны работать на то, чтобы только у двух клубов все было хорошо? Это неправильно. Все вправе играть в равных условиях. Зачем те "очки в таблицу коэффициентов" команде, занимающей место ниже пятого? Что ей из них? А если бы была возможность заработать деньги – это было бы гораздо лучше. А когда много лет в нашем футболе создавалась монополия – это вообще не развитие. Все то, что у нас сейчас – это следствие этой монополии!