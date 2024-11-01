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Вернидуб отказал зарубежному клубу ради продолжения работы в Кривбассе

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Главный тренер бронзового призера не захотел покидать команду

Вернидуб отказал зарубежному клубу ради продолжения работы в Кривбассе

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

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Юрий Вернидуб был близок к работе в Болгарии. Как сообщает Sport Arena, "Лудогорец" хотел пригласить украинского специалиста, но он отказался вступать в переговоры.

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В конце сентября "орлов" возглавил экс-наставник "Шахтера" и "Днепра-1" Игор Йовичевич. Под его руководством коллектив из Разграда провел 7 матчей во всех соревнованиях и уступил только "Андерлехту" в 3-м туре общего этапа Лиги Европы (0:2).

Вернидуб начал работу в "Кривбассе" в июне 2022 года. Юрий Николаевич привел команду к бронзе УПЛ 2023/24 и вернул Кривой Рог в еврокубки.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Игор Йовичевич Лудогорец (Разград)
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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