Вернидуб отказал зарубежному клубу ради продолжения работы в Кривбассе
Главный тренер бронзового призера не захотел покидать команду
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
Юрий Вернидуб был близок к работе в Болгарии. Как сообщает Sport Arena, "Лудогорец" хотел пригласить украинского специалиста, но он отказался вступать в переговоры.
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В конце сентября "орлов" возглавил экс-наставник "Шахтера" и "Днепра-1" Игор Йовичевич. Под его руководством коллектив из Разграда провел 7 матчей во всех соревнованиях и уступил только "Андерлехту" в 3-м туре общего этапа Лиги Европы (0:2).
Вернидуб начал работу в "Кривбассе" в июне 2022 года. Юрий Николаевич привел команду к бронзе УПЛ 2023/24 и вернул Кривой Рог в еврокубки.
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