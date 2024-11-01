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Спортивный врач – о медиках Полесья: Это что, советская поликлиника? Думал, что этот кринж давно исчез из украинского футбола

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Специалист раскритиковал медицинский персонал волков

Спортивный врач – о медиках Полесья: Это что, советская поликлиника? Думал, что этот кринж давно исчез из украинского футбола

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Дмитрий Бабелюк, узнав, какими методами восстанавливают игроков "стаи", заявил, что они противоречат правилам Всемирного антидопингового агентства.

"Это что, советская поликлиника? Во-первых, я думал, что этот кринж уже давно исчез из украинского футбола. Хотя бы из-за того, что внутривенное введение препаратов запрещено WADA как допинг".

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“Во-вторых, это неэффективно. Как правило, по венам льют недоказуемое фуфло, которое магическим образом должно восстанавливать игрока после игры, вместо того чтобы приучать игроков к качественному восстановлению. Клуб, который декларирует высокие задачи, должен и в медицинских аспектах быть передовым, а не подпитывать позорные советские подходы", – отметил Бабелюк.

В одном из очередных выпусков авторской программы Дмитрия Поворознюка "Трендец" Александр Назаренко провел журналисту экскурсию по базе "Полесье" и также показал кабинет для медицинских манипуляций.

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Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Александр Симченко
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