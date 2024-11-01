Спортивный врач – о медиках Полесья: Это что, советская поликлиника? Думал, что этот кринж давно исчез из украинского футбола

Дмитрий Бабелюк, узнав, какими методами восстанавливают игроков "стаи", заявил, что они противоречат правилам Всемирного антидопингового агентства.

"Это что, советская поликлиника? Во-первых, я думал, что этот кринж уже давно исчез из украинского футбола. Хотя бы из-за того, что внутривенное введение препаратов запрещено WADA как допинг".

“Во-вторых, это неэффективно. Как правило, по венам льют недоказуемое фуфло, которое магическим образом должно восстанавливать игрока после игры, вместо того чтобы приучать игроков к качественному восстановлению. Клуб, который декларирует высокие задачи, должен и в медицинских аспектах быть передовым, а не подпитывать позорные советские подходы", – отметил Бабелюк.

В одном из очередных выпусков авторской программы Дмитрия Поворознюка "Трендец" Александр Назаренко провел журналисту экскурсию по базе "Полесье" и также показал кабинет для медицинских манипуляций.