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Экс-прокурор, которому на 10 лет запрещали работать в госорганах, возглавил Одесскую областную футбольную ассоциацию

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К спорту не имеет никакого отношения

Экс-прокурор, которому на 10 лет запрещали работать в госорганах, возглавил Одесскую областную футбольную ассоциацию

Фото - Футзал Одеса

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В Одессе прошла VII конференция Одесской областной футбольной ассоциации. На встрече был избран новый глава ассоциации и сформированы руководящие органы. Организацию возглавил 44-летний Кипер Олег Александрович.

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Работал в органах прокуратуры с 2001 по 2014 год, после чего попал под люстрацию с 10-летним запретом на работу в госорганах. В 2019 году столичный Окружной административный суд признал люстрацию безосновательной. Также суд обязал Генпрокуратуру выплатить Олегу Киперу 805 тысяч гривен.

Весной 2023 года был назначен главой Одесской областной военной администрации. Кроме того, фигурирует в уголовных делах по захвату недвижимости в киевском ЖК "Патриарх Холл".

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Источник:
Футзал Одеса, Ділова столиця, Апостроф, РБК-Україна, Українська правда
Опубликовал: Александр Симченко
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