Ротань – о футболе в Днепре: Нужно, чтобы война закончилась. Надеемся, что в ближайшее время у нас будет славная команда
Экс-капитан днепрян – о футболе в городе
Наставник "Александрии" рассказал о футбольных проблемах в Днепре.
“Днепр без футбола – это грустно. Да, война, все это накладывает свой отпечаток, но в Днепре всегда был футбол наивысшего уровня. Очень больно наблюдать, что для такого города сейчас нет футбола. Надеемся, что в ближайшее время у нас будет славная команда и это произойдет как можно быстрее.
Прежде всего, нужно, чтобы война закончилась. В Днепре очень много бизнесменов, много людей, любящих футбол. Сейчас нет профессиональной команды и во время войны никто не возьмется строить [клуб]”.
“Инфраструктура – это болезненная тема. Детям негде тренироваться. Как в таком городе нет площадок. Чтобы полюбить футбол, нужно прийти на футбольное поле. Также проблема номер 1 – это детский тренер. У меня были тренеры, которые играли на самом высоком уровне. Сейчас игрок, отыгравший хорошую карьеру, не пойдет тренером из-за зарплаты. Об этом нужно думать", – заявил наставник "Александрии".
Ротань добавил, что будет поддерживать и помогать заинтересованным сторонам в попытках восстановления ФК "Днепр".
Популярное сейчас
- Кроос рассказал о поступке Серхио Рамоса, который ему не понравился
- Андрей Лунин вместе со своей женой удивили семейным образом на Хэллоуин
- Иван Шарий: Не понимаю, почему на центральном матче Кубка Украины не было системы VAR
- Зеленский: в Польше нашли уже несколько причин, чтобы не передавать МиГи Украине
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium