Ротань – о футболе в Днепре: Нужно, чтобы война закончилась. Надеемся, что в ближайшее время у нас будет славная команда

Наставник "Александрии" рассказал о футбольных проблемах в Днепре.

“Днепр без футбола – это грустно. Да, война, все это накладывает свой отпечаток, но в Днепре всегда был футбол наивысшего уровня. Очень больно наблюдать, что для такого города сейчас нет футбола. Надеемся, что в ближайшее время у нас будет славная команда и это произойдет как можно быстрее.

Прежде всего, нужно, чтобы война закончилась. В Днепре очень много бизнесменов, много людей, любящих футбол. Сейчас нет профессиональной команды и во время войны никто не возьмется строить [клуб]”.