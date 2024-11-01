  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ротань – о футболе в Днепре: Нужно, чтобы война закончилась. Надеемся, что в ближайшее время у нас будет славная команда
В тренде

Ротань – о футболе в Днепре: Нужно, чтобы война закончилась. Надеемся, что в ближайшее время у нас будет славная команда

Общие новости

Экс-капитан днепрян – о футболе в городе

Ротань – о футболе в Днепре: Нужно, чтобы война закончилась. Надеемся, что в ближайшее время у нас будет славная команда

Новина українською

Наставник "Александрии" рассказал о футбольных проблемах в Днепре.

“Днепр без футбола – это грустно. Да, война, все это накладывает свой отпечаток, но в Днепре всегда был футбол наивысшего уровня. Очень больно наблюдать, что для такого города сейчас нет футбола. Надеемся, что в ближайшее время у нас будет славная команда и это произойдет как можно быстрее.

Прежде всего, нужно, чтобы война закончилась. В Днепре очень много бизнесменов, много людей, любящих футбол. Сейчас нет профессиональной команды и во время войны никто не возьмется строить [клуб]”.

Читайте такжеРотань - о финале ЛЕ: Наполи был выше классом Севильи, мы на себе это почувствовали

“Инфраструктура – ​​это болезненная тема. Детям негде тренироваться. Как в таком городе нет площадок. Чтобы полюбить футбол, нужно прийти на футбольное поле. Также проблема номер 1 – это детский тренер. У меня были тренеры, которые играли на самом высоком уровне. Сейчас игрок, отыгравший хорошую карьеру, не пойдет тренером из-за зарплаты. Об этом нужно думать", – заявил наставник "Александрии".

Ротань добавил, что будет поддерживать и помогать заинтересованным сторонам в попытках восстановления ФК "Днепр".

По теме
yellow-arrow
Экс-прокурор, которому на 10 лет запрещали работать в госорганах, возглавил Одесскую областную футбольную ассоциацию
yellow-arrow
Спортивный врач – о медиках Полесья: Это что, советская поликлиника? Думал, что этот кринж давно исчез из украинского футбола
yellow-arrow
Вернидуб отказал зарубежному клубу ради продолжения работы в Кривбассе
Руслан Ротань ФК Днепр
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Наше Місто
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости