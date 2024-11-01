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Более 1400 оккупантов и 20 бронемашин. Генштаб назвал обновленные потери россиян в войне

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Результаты последнего дня октября

Более 1400 оккупантов и 20 бронемашин. Генштаб назвал обновленные потери россиян в войне

Генштаб

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За последние сутки с 31 октября на 1 ноября Силы обороны уничтожили 1460 оккупантов, 20 бронемашин, 26 арт систем и более 70 единиц автотехники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 696 410 (+1460) человек ликвидировано;
  • танков - 9162 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 470 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 20 039 (+26) ед;
  • РСЗО - 1244 (+1) ед;
  • средства ПВО - 994 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 088 (+25) ед;
  • крылатых ракет - 2628 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 038 (+77) ед;
  • специальной техники - 3579 (+9) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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