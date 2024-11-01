Более 1400 оккупантов и 20 бронемашин. Генштаб назвал обновленные потери россиян в войне
Результаты последнего дня октября
Генштаб
За последние сутки с 31 октября на 1 ноября Силы обороны уничтожили 1460 оккупантов, 20 бронемашин, 26 арт систем и более 70 единиц автотехники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 696 410 (+1460) человек ликвидировано;
- танков - 9162 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 18 470 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 20 039 (+26) ед;
- РСЗО - 1244 (+1) ед;
- средства ПВО - 994 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 088 (+25) ед;
- крылатых ракет - 2628 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 038 (+77) ед;
- специальной техники - 3579 (+9) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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