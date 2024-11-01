Россия запустила по Украине 12 ракет и более 40 шахедов. Как отработала ПВО?
ПВО работала во многих областях
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В ночь на 01 ноября 2024 года враг нанес удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Херсонщины, также атаковал 48-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск - рф. Тактическая авиация противника нанесла удары КАБами по Харьковщине, Сумщине и Запорожью.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 31 дрона, 14 беспилотников локально потеряно, три "шахеда" улетели в направлении Беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну КАР Х-59/69. Остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей.
Противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.
По предварительным результатам обошлось без жертв. Однако, в результате российской ракетно-дроновой атаки, из-за падения обломков, повреждено несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома на Полтавщине, Черкасщине, Киевщине и Одещине.
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