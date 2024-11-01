Атака беспилотников на Россию: в Брянске прилет, в Светлограде повреждена нефтебаза

Прошлой ночью была зафиксирована атака дронов в Башкортостане, Курской и Брянской области (все - РФ).



Об этом информируют местные телеграм каналы и медиа.

Глава Башкортостана Радий Хабиров завершение, что один из БПЛА упал на территорию предприятия, хотя детали объекта не предоставлены. По словам российских официальных лиц, повреждения минимальны. Также сообщается о падении еще двух дронов в промышленной зоне региона.

Беспилотные летательные аппараты атаковали и город Брянск - там зафиксирован прилет по многоквартирному дому.

Об атаке на российскую нефтебазу в Ставропольском крае сообщил глава региона Владимир Владимиров.

По словам губернатора, дрон якобы "упал" на территорию на территорию нефтехранилища. Чиновник отметил, что пострадавших в результате инцидента нет, а на месте уже работают экстренные службы.

При этом в сети публиковали видео попадания беспилотника. На кадрах можно было увидеть, что был взрыв с последующим возгоранием. Были повреждены резервуары нефтебазы.