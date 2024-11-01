"Этому человеку все мало". Коломойский сорвал трансфер экс-вингера Днепра в Европу

Вингер запорожского "Металлурга" Андрей Близниченко, который ранее выступал за "Днепр", вспомнил, как Игорь Коломойский помешал его переходу в польскую "Легию" в 2015 году.

"Они мне каждый день звонили, было видно, что меня очень хотели видеть в команде. Мы тогда уже даже начинали выбирать мне квартиру и машину там, в Варшаве. Представители польской стороны присылали фото и видео различных вариантов недвижимости.

Сначала они предложили за меня 600 тысяч, Коломойский сказал, что мало. Следующим шагом было 800 тысяч, тогда ответ был такой: до сих пор мало, но еще немножко добавить - и договоримся. Тогда был предложен 1 миллион, но и этого оказалось мало, они мне сказали: "Извини, мы тебя очень хотим, но что мы не предлагаем, этому человеку все мало. Прогресса не будет".

В дополнение к миллиону "Днепру" еще предлагали проценты от дальнейших продаж, но Игорь Валерьевич сказал, что этого недостаточно, поэтому я и остался", - рассказал Близниченко.