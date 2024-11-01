"Этому человеку все мало". Коломойский сорвал трансфер экс-вингера Днепра в Европу
Футболистом интересовалась польская "Легия"
Фото: Depositphotos.com
Вингер запорожского "Металлурга" Андрей Близниченко, который ранее выступал за "Днепр", вспомнил, как Игорь Коломойский помешал его переходу в польскую "Легию" в 2015 году.
"Они мне каждый день звонили, было видно, что меня очень хотели видеть в команде. Мы тогда уже даже начинали выбирать мне квартиру и машину там, в Варшаве. Представители польской стороны присылали фото и видео различных вариантов недвижимости.
Сначала они предложили за меня 600 тысяч, Коломойский сказал, что мало. Следующим шагом было 800 тысяч, тогда ответ был такой: до сих пор мало, но еще немножко добавить - и договоримся. Тогда был предложен 1 миллион, но и этого оказалось мало, они мне сказали: "Извини, мы тебя очень хотим, но что мы не предлагаем, этому человеку все мало. Прогресса не будет".
В дополнение к миллиону "Днепру" еще предлагали проценты от дальнейших продаж, но Игорь Валерьевич сказал, что этого недостаточно, поэтому я и остался", - рассказал Близниченко.
Напомним, что Близниченко выступал за "Днепр" с 2012 по 2017 гг. (30 матчей, 5 голов, 6 ассистов).
Популярное сейчас
- Рома побеждает без Довбика, Лунина хотят видеть в Португалии, а Родри — в Мадриде. Главные новости за 31 октября
- Спортивный врач – о медиках Полесья: Это что, советская поликлиника? Думал, что этот кринж давно исчез из украинского футбола
- Сенсация на парижском Мастерсе: Карлос Алькарас уступил 18-й ракетке мира
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium