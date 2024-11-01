За октябрь оккупанты выпустили по Украине рекордное количество шахедов - Генштаб

В течение октября Российская Федерация применила против Украины 2023 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) типа Shahed и дронов неустановленного типа. Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Это наибольшее количество, выпущенное за месяц, с начала полномасштабного вторжения.

Из этого количества силами и средствами ПВО было сбито/подавлено 1185 беспилотников, 738 - локально потеряно, 29 - вылетели за пределы воздушного пространства Украины.

Всего с начала 2024 года по Украине оккупанты выпустили 6987 ударных беспилотников. Большинство БпЛА целились по гражданским и критическим объектам.