За октябрь оккупанты выпустили по Украине рекордное количество шахедов - Генштаб
Такого ещё не было
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В течение октября Российская Федерация применила против Украины 2023 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) типа Shahed и дронов неустановленного типа. Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
Это наибольшее количество, выпущенное за месяц, с начала полномасштабного вторжения.
Из этого количества силами и средствами ПВО было сбито/подавлено 1185 беспилотников, 738 - локально потеряно, 29 - вылетели за пределы воздушного пространства Украины.
Всего с начала 2024 года по Украине оккупанты выпустили 6987 ударных беспилотников. Большинство БпЛА целились по гражданским и критическим объектам.
"Благодаря профессионализму и мастерству военнослужащих Сил обороны от российского воздушного террора удалось спасти тысячи жизней наших людей, уберечь от разрушений сотни домов украинских граждан и важных объектов государства", - добавляет Генштаб.
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