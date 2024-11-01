"Мы также прифронтовая страна": в Польше ответили на упреки Зеленского по МиГ-29

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который 31 октября напомнил о своей просьбе к Варшаве о передаче самолетов МиГ-29.

"Среди стран, которые помогают Украине, если брать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь украинским беженцам, пропорционально ВВП, Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна. Мы стараемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам также угрожает Россия, и не все возможно", - отметил он в интервью Polsat News.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не в состоянии передать Украине МиГ-29, пока НАТО не предоставит гарантии по защите польского воздушного пространства.