"Мы также прифронтовая страна": в Польше ответили на упреки Зеленского по МиГ-29
Есть сдерживающие факторы
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который 31 октября
"Среди стран, которые помогают Украине, если брать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь украинским беженцам, пропорционально ВВП, Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна.
Мы стараемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам также угрожает Россия, и не все возможно", - отметил он в интервью Polsat News.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не в состоянии передать Украине МиГ-29, пока НАТО не предоставит гарантии по защите польского воздушного пространства.
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