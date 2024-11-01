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"Мы также прифронтовая страна": в Польше ответили на упреки Зеленского по МиГ-29

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"Мы также прифронтовая страна": в Польше ответили на упреки Зеленского по МиГ-29

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который 31 октября напомнил о своей просьбе к Варшаве о передаче самолетов МиГ-29.

"Среди стран, которые помогают Украине, если брать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь украинским беженцам, пропорционально ВВП, Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна.

Мы стараемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам также угрожает Россия, и не все возможно", - отметил он в интервью Polsat News.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не в состоянии передать Украине МиГ-29, пока НАТО не предоставит гарантии по защите польского воздушного пространства.

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Украина Польша Владимир Зеленский МиГ-29 война с россией
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Источник:
Polsat News
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
01.11.2024 в 14:04
І ТАК - хан московського улусу зовсім береги втратив, і НІТ - ну будуть рашисти застрявши у віні з Україною проти стран НАТО провокації влаштовувати! Хоч від чергового глупства ху"ла мало хто застрахований. А це дійсно повітряна атака.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
01.11.2024 в 14:04
І ТАК - хан московського улусу зовсім береги втратив, і НІТ - ну будуть рашисти застрявши у віні з Україною проти стран НАТО провокації влаштовувати! Хоч від чергового глупства ху"ла мало хто застрахований. А це дійсно повітряна атака.
Ответить
0
1

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