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Российская армия за неделю захватила самую большую территорию с начала года - Bloomberg

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Следствие нехватки ресурсов

Российская армия за неделю захватила самую большую территорию с начала года - Bloomberg

Генштаб ЗСУ/Facebook

Новина українською

Российские оккупационные войска захватили на прошлой неделе более 200 квадратных километров территории Украины, что больше, чем за любой другой момент этого года. Об этом сообщило Bloomberg.

"Российская армия набирает обороты в продвижении на востоке Украины, захватив на прошлой неделе больше территории, чем когда-либо в этом году, усиливая давление на союзников Киева в США и Европе. Завоевание более 200 квадратных километров увеличивает территорию, захваченную во время изнурительного летнего наступления, которое привело к огромным потерям российских войск и техники.

На этой неделе российские войска заняли город Селидово, а города Покровск и Курахово - их следующие цели. Оба города являются важными логистическими узлами для обороны Украины в Донецкой области", - говорится в статье издания.

Россия захватила 1 146 квадратных километров территории Украины с 6 августа, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев этого года, согласно подсчетам Bloomberg Intelligence на основе изменений, зафиксированных картографическим сервисом DeepState, который ведется в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

Агентство отмечает, что результат выборов в США на следующей неделе может означать, что Киев будет вынужден принять мир на неблагоприятных условиях или столкнется с перспективой продолжения борьбы с Россией в одиночку, считают два человека, близких к офису президента Украины Владимира Зеленского, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. По словам одного из собеседников, среди чиновников растет чувство уныния относительно хода войны.

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Украина война с россией Bloomberg
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Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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shura73 (угледар)
01.11.2024 в 15:55
спасибо янелоху и его тупым шавкам
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Комментарии 4
shura73 (угледар)
01.11.2024 в 15:55
спасибо янелоху и его тупым шавкам
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Gudvin85 (Киев)
01.11.2024 в 15:59
Кто всрався - #НЕзеленский?
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oda1979 (Запорожье)
01.11.2024 в 16:29
Чувак, ты на каком направлении держишь оборону?
 
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shura73 (угледар)
01.11.2024 в 16:34
.....запорожский сам из окопа пишешь?у тебя же инвалидность первой группы после дурки
 
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