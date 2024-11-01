У Карпат появился новый тренер вратарей

" Карпаты " объявили о начале сотрудничества с тренером вратарей Юрием Шевчуком.

39-летний специалист начинал игровую карьеру в третьей команде "Карпат", а затем выступал за тернопольскую "Ниву", ФК "Львов" и винниковский "Рух". Также имел опыт игры за команды в Словакии.

После завершения игровой карьеры работал тренером вратарей и до недавнего времени входил в тренерский штаб полтавской "Ворсклы".

"Я переехал во Львов, когда мне было 16 лет.Долгое время я выступал здесь, и сейчас фактически возвращаюсь в свой второй родной город. В "Карпатах" сильные вратари, и моя задача – помочь им прогрессировать. Благодарен за приглашение и постараюсь оправдать доверие. Ожидаю качественного и плодотворного сотрудничества – мне очень интересно начать работу в клубе", - прокомментировал Юрий Шевчук.