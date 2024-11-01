Россияне снова ударили по жилому дому в Харькове. ФОТО
Информация насчет пострадавших уточняется
t.me/prokuratura_kharkiv
Российские оккупанты сегодня, 1 ноября, днем обстреляли Харьков. Был прилет в жилой частный дом.
Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и мэр Харькова Игорь Терехова в Telegram.
"Прилет в жилой частный дом, повреждены также многоэтажные дома", - написал Синегубов.
Он уточнил, что информация насчет пострадавших уточняется.
Более детальных подробностей Синегубов не раскрыл.
Терехов уточнил, что возле места попадания в многоэтажках выбиты окна. Эксперты обследуют здания на возможные другие повреждения. На месте работают коммунальные службы и волонтеры.
"Вся необходимая помощь жителям домов рядом с эпицентром взрыва оказывается и будет предоставляться в полном объеме", - добавил он.
Городской глава также призвал жителей Харькова реагировать на воздушные тревоги.
Напомним, что на этой неделе российская авиабомба уже прилетала по многоэтажке, в результате чего были погибшие и много пострадавших.
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