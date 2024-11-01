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Россияне снова ударили по жилому дому в Харькове. ФОТО

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Информация насчет пострадавших уточняется

Россияне снова ударили по жилому дому в Харькове. ФОТО

t.me/prokuratura_kharkiv

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты сегодня, 1 ноября, днем обстреляли Харьков. Был прилет в жилой частный дом.

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Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и мэр Харькова Игорь Терехова в Telegram.

"Прилет в жилой частный дом, повреждены также многоэтажные дома", - написал Синегубов.

Он уточнил, что информация насчет пострадавших уточняется.

Более детальных подробностей Синегубов не раскрыл.

Терехов уточнил, что возле места попадания в многоэтажках выбиты окна. Эксперты обследуют здания на возможные другие повреждения. На месте работают коммунальные службы и волонтеры.

"Вся необходимая помощь жителям домов рядом с эпицентром взрыва оказывается и будет предоставляться в полном объеме", - добавил он.

Городской глава также призвал жителей Харькова реагировать на воздушные тревоги.

Напомним, что на этой неделе российская авиабомба уже прилетала по многоэтажке, в результате чего были погибшие и много пострадавших.

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