Россияне снова ударили по жилому дому в Харькове

Российские оккупанты сегодня, 1 ноября, днем обстреляли Харьков. Был прилет в жилой частный дом.

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Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и мэр Харькова Игорь Терехова в Telegram.

"Прилет в жилой частный дом, повреждены также многоэтажные дома", - написал Синегубов.

Он уточнил, что информация насчет пострадавших уточняется.

Более детальных подробностей Синегубов не раскрыл.

Терехов уточнил, что возле места попадания в многоэтажках выбиты окна. Эксперты обследуют здания на возможные другие повреждения. На месте работают коммунальные службы и волонтеры.

"Вся необходимая помощь жителям домов рядом с эпицентром взрыва оказывается и будет предоставляться в полном объеме", - добавил он.

Городской глава также призвал жителей Харькова реагировать на воздушные тревоги.

Напомним, что на этой неделе российская авиабомба уже прилетала по многоэтажке, в результате чего были погибшие и много пострадавших.