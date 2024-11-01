Шевченко посетил КНУ им. Шевченко. УАФ приглашает студентов к сотрудничеству. ФОТО
УАФ подписала меморандум о сотрудничестве КНУ
uaf.ua
УАФ подписала меморандум о сотрудничестве с национальным университетом имени Тараса Шевченко.
Меморандум предусматривает обмен опытом и сотрудничество сторон в реализации совместных мероприятий и проектов, направленных на развитие и популяризацию спорта, включая футбол, и здоровый образ жизни.
В связи с этим, президент УАФ Андрей Шевченко посетил главный украинский ВУЗ и провел встречу со студентами.
В рамках встречи Андрей Шевченко представил направления деятельности УАФ, ответил на вопросы аудитории и поделился видением роли молодежи в развитии страны и спорта.
"Очень приятно здесь быть сегодня. Сначала хочу поблагодарить ребят, которые стоят на фронте, защищают нас и дарят нам возможность собраться здесь, учиться и вносить свой вклад в будущее страны. Ваш университет имеет исключительное значение для Украины, а вклад его выпускников известен по всему миру. Достижения в спорте подчеркивают силу Украины, создают положительный имидж в мире.
Я благодарен Владимиру Бугрову за эту встречу и возможность подписать меморандум. Теоретические знания следует усиливать практикой. И я рад пригласить вас присоединиться к развитию футбола в Украине", — обратился к студентам Андрей Шевченко.
Также УАФ приглашает студентов к сотрудничеству. Заполните форму по ссылке и специалисты УАФ рассмотрят вашу кандидатуру: форма регистрации.
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