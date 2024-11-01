США объявили о новом пакете помощи Украине на $425 млн. Известно, что в него вошло

В пятницу, 1 ноября, США объявили о выделении очередного пакета помощи по безопасности для Украины на 425 миллионов долларов.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

В частности, оборонный пакет включает следующие средства:

боеприпасы для NASAMS;

боеприпасы для HIMARS;

ракеты "Стингер";

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