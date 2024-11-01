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США объявили о новом пакете помощи Украине на $425 млн. Известно, что в него вошло

Общие новости

Очередной пакет военной помощи от США

США объявили о новом пакете помощи Украине на $425 млн. Известно, что в него вошло

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 1 ноября, США объявили о выделении очередного пакета помощи по безопасности для Украины на 425 миллионов долларов.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

В частности, оборонный пакет включает следующие средства:

  • боеприпасы для NASAMS;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • ракеты "Стингер";
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  • оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
  • боеприпасы класса "воздух-земля";
  • 155-мм и 105-мм артснаряды;
  • ракеты трубчатого пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • бронетранспортеры "Страйкер";
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • медицинское оборудование;
  • оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
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