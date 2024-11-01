США объявили о новом пакете помощи Украине на $425 млн. Известно, что в него вошло
Очередной пакет военной помощи от США
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 1 ноября, США объявили о выделении очередного пакета помощи по безопасности для Украины на 425 миллионов долларов.
Об этом говорится на сайте Пентагона.
В частности, оборонный пакет включает следующие средства:
- боеприпасы для NASAMS;
- боеприпасы для HIMARS;
- ракеты "Стингер";
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- оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- боеприпасы класса "воздух-земля";
- 155-мм и 105-мм артснаряды;
- ракеты трубчатого пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры "Страйкер";
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- медицинское оборудование;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
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