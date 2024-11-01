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Шевченко - один из "злодеев". FourFourTwo составил топ-10 "ограблений" в истории Золотого мяча

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Шевченко - один из "злодеев". FourFourTwo составил топ-10 "ограблений" в истории Золотого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный британский портал FourFourTwo, после получения Золотого мяча Родри, обнародовал рейтинг самых больших "ограблений" в истории этой награды.

Журналисты составили топ-10 версий, когда Золотой мяч должен был получить другой игрок, а не обладатель.

В этот табель о рангах попал и легенда украинского футбола Андрей Шевченко, который разместился на втором месте рейтинге.

"Тьерри Анри проиграл финалы Лиги чемпионов и чемпионата мира в 2006 году: если бы он поднял оба кубка, он бы, безусловно, забрал свой законный титул обладателя Золотого мяча того года. Но, честно говоря, то, что он не выиграл его раньше, является одним из самых больших преступлений в футболе нулевых.

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Он был машиной по подсчетам: в сезоне 2002/03 он отдал 20 результативных передач в Премьер-лиге (что до сих пор является рекордом) и забил 30 голов в непобедимом "Арсенале" сезоном позже.

И Андрей Шевченко, и Павел Недвед блистали в победных чемпионатах Италии, в то время, когда итальянский футбол был королем, но ни один из них не вкусил славы Лиги чемпионов в сезоне, когда они выиграли Золотой мяч. Интересно, чувствовали ли болельщики в то время, что Шевченко и Недвед были лучше по отдельности, чем Анри", - пишет издание.

Топ-10 ограблений в истории Золотого мяча по версии FourFourTwo:

  • Роберт Левандовски должен был получить награду в 2021-м вместо Лионеля Месси или 2020-м, когда ЗМ не вручался.
  • Тьерри Анри в 2003-м вместо Павела Недведа или в 2004-м вместо Андрея Шевченко
  • Уэсли Снейдер в 2010 году вместо Лионеля Месси
  • Эрлинг Холанд в 2023-м вместо Лионеля Месси
  • Франк Рибери в 2013-м вместо Криштиану Роналду
  • Вирджил ван Дейк в 2019-м вместо Лионеля Месси
  • Криштиану Роналду, Мохамед Салах или Антуан Гризманн в 2018-м вместо Луки Модрича
  • Оливер Кан или Рауль Гонсалес в 2001-м вместо Майкла Оуэна
  • Ференц Пушкаш в 1960 году вместо Луиса Суареса
  • Джанлуиджи Буффон в 2006-м вместо Фабио Каннаваро
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Андрей Шевченко Павел Недвед Тьерри Анри Золотой мяч
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Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Михаил Черныш
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