Шевченко - один из "злодеев". FourFourTwo составил топ-10 "ограблений" в истории Золотого мяча

Авторитетный британский портал FourFourTwo, после получения Золотого мяча Родри, обнародовал рейтинг самых больших "ограблений" в истории этой награды.

Журналисты составили топ-10 версий, когда Золотой мяч должен был получить другой игрок, а не обладатель.

В этот табель о рангах попал и легенда украинского футбола Андрей Шевченко, который разместился на втором месте рейтинге.

"Тьерри Анри проиграл финалы Лиги чемпионов и чемпионата мира в 2006 году: если бы он поднял оба кубка, он бы, безусловно, забрал свой законный титул обладателя Золотого мяча того года. Но, честно говоря, то, что он не выиграл его раньше, является одним из самых больших преступлений в футболе нулевых.

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Он был машиной по подсчетам: в сезоне 2002/03 он отдал 20 результативных передач в Премьер-лиге (что до сих пор является рекордом) и забил 30 голов в непобедимом "Арсенале" сезоном позже.

И Андрей Шевченко, и Павел Недвед блистали в победных чемпионатах Италии, в то время, когда итальянский футбол был королем, но ни один из них не вкусил славы Лиги чемпионов в сезоне, когда они выиграли Золотой мяч. Интересно, чувствовали ли болельщики в то время, что Шевченко и Недвед были лучше по отдельности, чем Анри", - пишет издание.

Топ-10 ограблений в истории Золотого мяча по версии FourFourTwo: