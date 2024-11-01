Комментатор ассоциации футбола Тернопольщины рассказал, как одна команда грозилась отдать 17-летнего оператора в ТЦК
Такие сейчас времена
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Менеджер и комментатор Ассоциации футбола Тернопольщины Николай Комаренко рассказал о случае, когда команда угрожала оператору ТЦК.
"Был случай, когда оператор приехал снимать матч, а нет кабеля, чтобы подключить ноутбук к роутеру. Можно транслировать через wi-fi, но качество тогда будет значительно ниже. Он пошел к команде-хозяевам спросить за кабель, а они грозились отдать его в ТЦК.
Видимо, им показалось, что его просьба была слишком дерзкой. Не знаю, почему была такая реакция, но комичности добавляет тот факт, что оператору всего 17 лет.
В конце концов пошли спрашивать за кабель по домам местных жителей в селе и нашли его. Трансляция была спасена", - сказал Комаренко.
Популярное сейчас
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении нового главного тренера
- Экс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico