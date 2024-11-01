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Комментатор ассоциации футбола Тернопольщины рассказал, как одна команда грозилась отдать 17-летнего оператора в ТЦК

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Комментатор ассоциации футбола Тернопольщины рассказал, как одна команда грозилась отдать 17-летнего оператора в ТЦК

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Менеджер и комментатор Ассоциации футбола Тернопольщины Николай Комаренко рассказал о случае, когда команда угрожала оператору ТЦК.

"Был случай, когда оператор приехал снимать матч, а нет кабеля, чтобы подключить ноутбук к роутеру. Можно транслировать через wi-fi, но качество тогда будет значительно ниже. Он пошел к команде-хозяевам спросить за кабель, а они грозились отдать его в ТЦК.

Видимо, им показалось, что его просьба была слишком дерзкой. Не знаю, почему была такая реакция, но комичности добавляет тот факт, что оператору всего 17 лет.

В конце концов пошли спрашивать за кабель по домам местных жителей в селе и нашли его. Трансляция была спасена", - сказал Комаренко.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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