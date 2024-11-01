  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне ударили по дислокации полицейских в Харькове, погиб полковник, ранены 30 человек. ФОТО
В тренде

Россияне ударили по дислокации полицейских в Харькове, погиб полковник, ранены 30 человек. ФОТО

Общие новости

Россия продолжает обстреливать Харьков

Россияне ударили по дислокации полицейских в Харькове, погиб полковник, ранены 30 человек. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу вечером, 1 ноября, российские захватчики нанесли прицельный ракетный удар по месту дислокации полицейских в центре Харькова. Один сотрудник полиции погиб, 26 полицейских и четверо гражданских ранены.

Читайте такжеСША объявили о новом пакете помощи Украине на $425 млн. Известно, что в него вошло

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

"Сегодня российский враг прицельно ударил по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами – в результате атаки погиб полицейский, ранены еще 26 полицейских и четверо гражданских", - сообщил Выговский.

Он рассказал, что погибший – полковник полиции Андрей Матвиенко.

Правоохранители работают на месте происшествия, оказывают помощь на месте попадания и документируют очередное военное преступление россиян.

В Нацполиции добавили, что предварительно, враг применил ракеты С-300, обстрел произошел в 16.05. В результате атаки россиян повреждено админздание и здания рядом.

Россияне ударили по дислокации полицейских в Харькове, погиб полковник, ранены 30 человек. ФОТО - изображение 1Россияне ударили по дислокации полицейских в Харькове, погиб полковник, ранены 30 человек. ФОТО - изображение 2Россияне ударили по дислокации полицейских в Харькове, погиб полковник, ранены 30 человек. ФОТО - изображение 3Россияне ударили по дислокации полицейских в Харькове, погиб полковник, ранены 30 человек. ФОТО - изображение 4
По теме
yellow-arrow
Комментатор ассоциации футбола Тернопольщины рассказал, как одна команда грозилась отдать 17-летнего оператора в ТЦК
yellow-arrow
Шевченко - один из "злодеев". FourFourTwo составил топ-10 "ограблений" в истории Золотого мяча
yellow-arrow
США объявили о новом пакете помощи Украине на $425 млн. Известно, что в него вошло
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости