Россияне ударили по дислокации полицейских в Харькове, погиб полковник, ранены 30 человек. ФОТО

В пятницу вечером, 1 ноября, российские захватчики нанесли прицельный ракетный удар по месту дислокации полицейских в центре Харькова. Один сотрудник полиции погиб, 26 полицейских и четверо гражданских ранены.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

"Сегодня российский враг прицельно ударил по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами – в результате атаки погиб полицейский, ранены еще 26 полицейских и четверо гражданских", - сообщил Выговский.

Он рассказал, что погибший – полковник полиции Андрей Матвиенко.

Правоохранители работают на месте происшествия, оказывают помощь на месте попадания и документируют очередное военное преступление россиян.

В Нацполиции добавили, что предварительно, враг применил ракеты С-300, обстрел произошел в 16.05. В результате атаки россиян повреждено админздание и здания рядом.