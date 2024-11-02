  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Нехтий – об экс-полузащитнике Металлиста: Них*ра себе! Что он здесь забыл? И навстречу босиком идет чудак с пузом
В тренде

Нехтий – об экс-полузащитнике Металлиста: Них*ра себе! Что он здесь забыл? И навстречу босиком идет чудак с пузом

Общие новости
Обновлено

Первое впечатление бывает обманчивым

Нехтий – об экс-полузащитнике Металлиста: Них*ра себе! Что он здесь забыл? И навстречу босиком идет чудак с пузом

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Бывший вингер "Металлиста" Владислав Нехтий вспомнил реакцию на то, как Фарес Балули пополнил команду.

"Мы были на сборах в Турции и нам сказали: "Приедет чувак, игравший с Килианом Мбаппе в "Монако". Думаю: "Них*ра себе! Что он здесь забыл? Может, что-то перепутали?”.

На следующий день выходим мы на тренировку и просто нам навстречу по коридору босиком идет этот чудак с пузом. Сказал о себе: "Боже мой, как такое возможно?". Однако как только на тренировке Балули получил мячик, все сразу поняли, что это футболистище!”

Читайте такжеЯрославский празднует на стадионе. Металлист - Ужгород 3:1

“У него лишнего веса было килограммов 11. Ему дали полгода на то, чтобы сбросить вес. Он стал приходить в форму. Рассказывали, что у него были отдельные бонусы за голы и ассисты. Поэтому он у нас выполнял все: пенальти, штрафные, угловые, ауты бросал. Хотел больше денег получить”, – предположил футболист.

Балули принадлежал "Металлисту" с марта 2021 по июль 2023-го.

По теме
yellow-arrow
Новый тренер МЮ, апдейты по здоровью Довбика и Цыганкова, решения КДК после Классического. Главные новости за 1 ноября
yellow-arrow
Россияне ударили по дислокации полицейских в Харькове, погиб полковник, ранены 30 человек. ФОТО
yellow-arrow
Комментатор ассоциации футбола Тернопольщины рассказал, как одна команда грозилась отдать 17-летнего оператора в ТЦК
Владислав Нехтий Фарес Балули Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости