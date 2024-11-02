Нехтий – об экс-полузащитнике Металлиста: Них*ра себе! Что он здесь забыл? И навстречу босиком идет чудак с пузом

Бывший вингер "Металлиста" Владислав Нехтий вспомнил реакцию на то, как Фарес Балули пополнил команду.

"Мы были на сборах в Турции и нам сказали: "Приедет чувак, игравший с Килианом Мбаппе в "Монако". Думаю: "Них*ра себе! Что он здесь забыл? Может, что-то перепутали?”.

На следующий день выходим мы на тренировку и просто нам навстречу по коридору босиком идет этот чудак с пузом. Сказал о себе: "Боже мой, как такое возможно?". Однако как только на тренировке Балули получил мячик, все сразу поняли, что это футболистище!”