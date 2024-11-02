Нехтий – об экс-полузащитнике Металлиста: Них*ра себе! Что он здесь забыл? И навстречу босиком идет чудак с пузом
Первое впечатление бывает обманчивым
Фото з відкритих джерел
Бывший вингер "Металлиста" Владислав Нехтий вспомнил реакцию на то, как Фарес Балули пополнил команду.
"Мы были на сборах в Турции и нам сказали: "Приедет чувак, игравший с Килианом Мбаппе в "Монако". Думаю: "Них*ра себе! Что он здесь забыл? Может, что-то перепутали?”.
На следующий день выходим мы на тренировку и просто нам навстречу по коридору босиком идет этот чудак с пузом. Сказал о себе: "Боже мой, как такое возможно?". Однако как только на тренировке Балули получил мячик, все сразу поняли, что это футболистище!”
“У него лишнего веса было килограммов 11. Ему дали полгода на то, чтобы сбросить вес. Он стал приходить в форму. Рассказывали, что у него были отдельные бонусы за голы и ассисты. Поэтому он у нас выполнял все: пенальти, штрафные, угловые, ауты бросал. Хотел больше денег получить”, – предположил футболист.
Балули принадлежал "Металлисту" с марта 2021 по июль 2023-го.
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