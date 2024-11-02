Генштаб ВСУ подытожил потери россиян. Известно, сколько окупантов ликвидировали за минувшие сутки
Среди техники – акцент на артиллерию
Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы обороны ликвидировали 1270 россиян. Кроме этого, было уничтожено 170 единиц техники.
Также Генштаб отмечает, что было подкорректировано общее количество утраченных россиянами БпЛА. Это помогли сделать новые разведданные. По сравнению со вчерашней статистикой количество несколько увеличилось.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 697 680 (+1270) человек,
- танков ‒ 9170 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18487 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 20076 (+37) ед,
- РСЗО – 1244 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 994 (+0) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18117 (+28),
- крылатых ракет ‒ 2628 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28114 (+76) ед,
- специальной техники – 3583 (+4).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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