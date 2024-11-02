  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб ВСУ подытожил потери россиян. Известно, сколько окупантов ликвидировали за минувшие сутки
В тренде

Генштаб ВСУ подытожил потери россиян. Известно, сколько окупантов ликвидировали за минувшие сутки

Общие новости

Среди техники – акцент на артиллерию

Генштаб ВСУ подытожил потери россиян. Известно, сколько окупантов ликвидировали за минувшие сутки

Генштаб

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы обороны ликвидировали 1270 россиян. Кроме этого, было уничтожено 170 единиц техники.

Также Генштаб отмечает, что было подкорректировано общее количество утраченных россиянами БпЛА. Это помогли сделать новые разведданные. По сравнению со вчерашней статистикой количество несколько увеличилось.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 697 680 (+1270) человек,
  • танков ‒ 9170 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18487 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 20076 (+37) ед,
  • РСЗО – 1244 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 994 (+0) ед,
  • самолетов – 369(+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18117 (+28),
  • крылатых ракет ‒ 2628 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28114 (+76) ед,
  • специальной техники – 3583 (+4).
По теме
yellow-arrow
В результате ночной атаки россиян обломки упали на многоэтажку в Киеве. Возник пожар, есть пострадавшие
yellow-arrow
Новый тренер МЮ, обновления по здоровью Довбика и Цыганкова, решения КДК после Классического. Главные новости за 1 ноября
yellow-arrow
Нехтий – об экс-полузащитнике Металлиста: Них*ра себе! Что он здесь забыл? И навстречу босиком идет чудак с пузом
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости