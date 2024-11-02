В результате ночной атаки россиян обломки упали на многоэтажку в Киеве. Возник пожар, есть пострадавшие
ГСЧС оперативно помогли людям
КМВА
Российские террористы атаковали Украину с воздуха ударными БПЛА в ночь с 1 на 2 ноября. В частности, под удар попала столица.
Обломки рухнули в Соломенском районе Киева на территории жилой застройки. Об этом сообщает КГВА.
В результате вспыхнул пожар на верхних этажах дома. В 7:26 ее удалось ликвидировать спасателям. Пока известно о двух пострадавших в этом доме. Сотрудники ГСЧС эвакуировали в общей сложности 18 человек.
На 8 утра в Киеве все еще сохранялась угроза атаки БпЛА. Воздушная тревога раздается до сих пор (8:45).
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Источник:КМВА
Опубликовал: Максим Кучер
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