Тревога продолжалась более 5 часов. Подробности очередной атаки российских дронов на Киев

Ночью российские войска атаковали Киев дронами. Начальник КГВА Сергей Попко рассказал детали.

По словам Попко, россияне запускали беспилотники на город группами.

Беспилотники Вооруженных Сил Российской Федерации заходили на город группами, перед Киевом разделялись на одиночные цели и атаковали на сверхмалых высотах для усложнения работы ПВО, - сказал Попко.

Обломки от дронов упали в шести районах столицы. Зафиксированы повреждения жилой застройки, частных авто. Также известно об одном пострадавшем.

В результате атаки российских ударных дронов по Киеву, зафиксировано падение обломков в шести районах города - Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Есть повреждения жилой застройки, частных авто. Все пожары ликвидированы. На эту минуту известно только об одном пострадавшем - полицейский отравился продуктами горения, - написал Попко.

По данным карты воздушных тревог, опасность в Киеве продолжалась с 04:54 по 10:04. Затем сирена звучала с 10:30 - 10:55. Сейчас в столице тревоги нет.

В Киевской области тревога с 04:19 утра и активна на момент написания новости.