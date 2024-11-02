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Россияне запустили по Украине ракету и 71 беспилотник. Воздушные Силы рассказали, сколько дронов сбили

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Россияне продолжают терроризировать украинцев

Россияне запустили по Украине ракету и 71 беспилотник. Воздушные Силы рассказали, сколько дронов сбили

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Воздушные Силы рассказали детали ночной атаки россиян по Украине.

По словам защитников, россияне запустили ракету с территории Белгородской области РФ и 71 шахед с Орловского и Курского направлений РФ.

В ночь на 02 ноября 2024 года (с 19.00 1 ноября) враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской обл. и 71 ударным дроном типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск - РФ, - написали защитники.

Воздушные Силы сбили 39 дронов в 4 областях Украины.

По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 39 вражеских беспилотников в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 дронов - вернулись в Россию, - сообщили в Воздушных Силах.

Также есть повреждения в результате атаки россиян.

По предварительным данным, в результате российской атаки, из-за падения обломков, повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях, - сообщили защитники.

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По словам Воздушных Сил боевая работа продолжается, поскольку в небе есть еще дроны.

В воздухе около 5-ти ударных БпЛА. Боевая работа продолжается! Информация уточняется и обновляется, - сообщили Воздушные Силы.

На данный момент, тревога объявлена в 8 областях Украины. В Луганской области и временно оккупированном Крыму тревога постоянная.

Россияне запустили по Украине ракету и 71 беспилотник. Воздушные Силы рассказали, сколько дронов сбили - изображение 1
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Источник:
Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Владислав Прийменко
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