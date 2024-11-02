Сырский: В настоящее время ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения
Ситуация на фронте очень тяжелая
Телеграм-канал Сирського
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с начальником Генштаба Вооруженных Сил Чехии генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой и его делегацией. Им рассказали о текущей ситуации на поле боевых действий, которая сейчас находится в тяжелом положении.
“Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. В настоящее время Вооруженные Силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения”, – говорится в сообщении Сырского.
Также Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность чехам относительно их политики поддержки Украины.
“Чехия является преданной союзницей Украины и стала инициатором ряда критически важных инициатив, среди которых стоит отметить коалицию по развитию способностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы ПВО/ПРО.
В завершение разговора поблагодарил генерал-лейтенанта Карела Ржегку и, в его лице, правительство и народ Чешской Республики за поддержку Украины и выразил надежду на продолжение практической реализации действующих инициатив”, – добавил Сырский.
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