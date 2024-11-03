Шахтер в тройке УПЛ, победа Забарного над Ман Сити и фиаско Зинченко. Главные новости за 2 ноября

Начинали субботний игровой день в родном украинском первенстве подопечные Владислава Лупашко и Виталия Первака. В частности, львовские "Карпаты" принимали "Левый берег". В итоге, результат для "львов" обеспечили три гола во втором тайме. Дублем в составе львовской команды отметился Очеретько.

В параллельном матче родной УПЛ свой очередной триумф добыли "горняки" Марино Пушича. Не без проблем, однако действующий чемпион на "Арене Львов" одолел "моряков" Александра Бабича. Результат для дончан обеспечили голы Зубкова и Бондаренко. Благодаря этой победе, "Шахтер" поднялся в тройку лучших в родной УПЛ.

Теперь к новостям "Туманного Альбиона". В рамках 10-го тура АПЛ "вишневые" принимали "горожан". В итоге, победу одержала команда украинского защитника Ильи Забарного. Сам же украинский легионер, уже традиционно вышел в старте своей команды и отыграл полный поединок.

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В параллельном матче английского первенства "сороки" принимали "канониров". Наш соотечественник Александр Зинченко начал эту встречу на скамейке запасных и вышел на замену во втором тайме. Впрочем, в конце концов, исход матча решил единственный гол Исака, который швед провел еще в начале встречи.

Еще один поединок в рамках чемпионата Англии не обошелся без участия украинского легионера. К сожалению, "ириски" на выезде минимально уступили для "святых". В стартовом составе команды из Ливерпуля на эту игру вышел Виталий Миколенко. В итоге, украинский защитник выдал достаточно рядовой поединок по оценкам аналитических порталов и не помог своей команде избежать поражения.

И на конец к немецкой Бундеслиге. В 9-м туре чемпионата Германии встречались "шмели" и "быки". Подопечные Нури Шахина первыми пропустили, однако сумели перевернуть игру и вырвать три очка в домашнем противостоянии. После этого тура дортмунская "Боруссия" расположилась на 5-й позиции в турнирной таблице, а "Лейпциг" - на 2-й, соответственно.