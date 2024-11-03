Пушич: Отношение, продемонстрированное игроками, позволяет с уверенностью смотреть на матчи Лиги чемпионов
Тренер положительно оценил содержание игры против Черноморца
shakhtar.com
Марино Пушич прокомментировал подготовку к встрече с "моряками" и ротацию из-за насыщенного календаря.
[О запрете участия арендованных футболистов "Шахтера"] "Это довольно специфическая ситуация, когда нужно готовиться к команде, с которой вас объединяют арендованные игроки. Однако эта игра в общем-то не отличалась от того, как против нас играют в чемпионате Украины. У них была низкая линия обороны. Почти каждая игра в чемпионате похожа по своей сути, но каждая игра – это сложный процесс, требующий детальной подготовки”.
“Мы применяли ротацию не только из-за Лиги чемпионов, просто у нас вообще насыщенный календарь. У нас были уставшие игроки, также накладываются логистические проблемы. Хотел, чтобы они отдохнули. Отношение, которое продемонстрировали находившиеся на поле игроки, позволяют с уверенностью смотреть на матчи ЛЧ и внутреннего соревнования”, – заявил специалист.
В среду "горняки" будут играть против "Янг Бойз".
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