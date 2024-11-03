Пушич: Отношение, продемонстрированное игроками, позволяет с уверенностью смотреть на матчи Лиги чемпионов

Марино Пушич прокомментировал подготовку к встрече с "моряками" и ротацию из-за насыщенного календаря.

[О запрете участия арендованных футболистов "Шахтера"] "Это довольно специфическая ситуация, когда нужно готовиться к команде, с которой вас объединяют арендованные игроки. Однако эта игра в общем-то не отличалась от того, как против нас играют в чемпионате Украины. У них была низкая линия обороны. Почти каждая игра в чемпионате похожа по своей сути, но каждая игра – это сложный процесс, требующий детальной подготовки”.