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Генштаб ВСУ подытожил потери россиян. Сколько уничтожили Силы обороны оккупантов и техники за прошедшие сутки?

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Потери личного состава подходят к круглой цифре

Генштаб ВСУ подытожил потери россиян. Сколько уничтожили Силы обороны оккупантов и техники за прошедшие сутки?

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Силы обороны ликвидировали 1410 оккупантов. Кроме этого было уничтожено 175 единиц техники разного типа.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 699 090 (+1410) человек,
  • танков ‒ 9182 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18523 (+36) ед,
  • артиллерийских систем – 20086 (+10) ед,
  • РСЗО – 1244 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 994 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18187 (+70),
  • крылатых ракет ‒ 2629 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28160 (+46) ед,
  • специальной техники – 3584 (+1).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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