Генштаб ВСУ подытожил потери россиян. Сколько уничтожили Силы обороны оккупантов и техники за прошедшие сутки?
Потери личного состава подходят к круглой цифре
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Силы обороны ликвидировали 1410 оккупантов. Кроме этого было уничтожено 175 единиц техники разного типа.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 699 090 (+1410) человек,
- танков ‒ 9182 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18523 (+36) ед,
- артиллерийских систем – 20086 (+10) ед,
- РСЗО – 1244 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 994 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18187 (+70),
- крылатых ракет ‒ 2629 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28160 (+46) ед,
- специальной техники – 3584 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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