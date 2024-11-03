Россияне ночью атаковали Киев с воздуха. Силы ПВО уничтожили все дроны, но есть последствия
Обломки нанесли ущерб
КМВА
Россияне продолжают атаковать города Украины. Этой ночью под удар попал Киев.
Воздушная тревога в столице звучала сегодня с 00:18 до 2:16, а также с 3:10 до 6:37. Суммарно – почти пять с половиной часов.
КМВА сообщает, что россияне атаковали дронами. Силам ПВО удалось с ним справиться.
“Они были запущены преимущественно с северо-восточного направления. На Киев БПЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах. Силы обороны обезвредили все грозившие столице беспилотники”, – говорится в отчете от Сергея Попка.
Однако падение обломков повлекло за собой многочисленные разрушения в разных регионах Киева. К счастью – без пострадавших.
“В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города. В частности, в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, сопротивление освещения и электросети. В не менее пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы. Пожара и пострадавших нет”, – добавляет Попко.
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