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Россияне ночью атаковали Киев с воздуха. Силы ПВО уничтожили все дроны, но есть последствия

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Обломки нанесли ущерб

Россияне ночью атаковали Киев с воздуха. Силы ПВО уничтожили все дроны, но есть последствия

КМВА

Новина українською

Россияне продолжают атаковать города Украины. Этой ночью под удар попал Киев.

Воздушная тревога в столице звучала сегодня с 00:18 до 2:16, а также с 3:10 до 6:37. Суммарно – почти пять с половиной часов.

КМВА сообщает, что россияне атаковали дронами. Силам ПВО удалось с ним справиться.

“Они были запущены преимущественно с северо-восточного направления. На Киев БПЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах. Силы обороны обезвредили все грозившие столице беспилотники”, – говорится в отчете от Сергея Попка.

Однако падение обломков повлекло за собой многочисленные разрушения в разных регионах Киева. К счастью – без пострадавших.

“В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города. В частности, в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, сопротивление освещения и электросети. В не менее пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы. Пожара и пострадавших нет”, – добавляет Попко.

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Источник:
КМВА
Опубликовал: Максим Кучер
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