Россияне ночью атаковали Киев с воздуха. Силы ПВО уничтожили все дроны, но есть последствия

Россияне продолжают атаковать города Украины. Этой ночью под удар попал Киев.

Воздушная тревога в столице звучала сегодня с 00:18 до 2:16, а также с 3:10 до 6:37. Суммарно – почти пять с половиной часов.

КМВА сообщает, что россияне атаковали дронами. Силам ПВО удалось с ним справиться.

“Они были запущены преимущественно с северо-восточного направления. На Киев БПЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах. Силы обороны обезвредили все грозившие столице беспилотники”, – говорится в отчете от Сергея Попка.

Однако падение обломков повлекло за собой многочисленные разрушения в разных регионах Киева. К счастью – без пострадавших.