Россияне применили для удара по Украине около сотни средств. В Воздушных Силах рассказали, сколько было сбито ПВО
В том числе была и ракета
КМВА
Россияне совершили затяжную атаку с воздуха по территории Украины, которая продолжалась с 17:30 2 ноября по сегодняшнее утро.
В общей сложности оккупанты выпустили 96 ударных БпЛА типа "Schahed", а также беспилотников неустановленного типа с трех направлений: Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска (РФ). Также одна управляемая авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл.
“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
27 вражеских беспилотников локационно потеряно, 1 БПЛА — улетел в Беларусь”, – сообщили ПС ВСУ.
Также в командовании добавили, что по состоянию на 9:25 два беспилотника еще находятся в воздушном пространстве Украины. Борьба с ними продолжается.
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