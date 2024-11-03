  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне применили для удара по Украине около сотни средств. В Воздушных Силах рассказали, сколько было сбито ПВО
В тренде

Россияне применили для удара по Украине около сотни средств. В Воздушных Силах рассказали, сколько было сбито ПВО

Общие новости

В том числе была и ракета

Россияне применили для удара по Украине около сотни средств. В Воздушных Силах рассказали, сколько было сбито ПВО

КМВА

Новина українською

Россияне совершили затяжную атаку с воздуха по территории Украины, которая продолжалась с 17:30 2 ноября по сегодняшнее утро.

В общей сложности оккупанты выпустили 96 ударных БпЛА типа "Schahed", а также беспилотников неустановленного типа с трех направлений: Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска (РФ). Также одна управляемая авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл.

“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

27 вражеских беспилотников локационно потеряно, 1 БПЛА — улетел в Беларусь”, – сообщили ПС ВСУ.

Читайте такжеРоссияне ночью атаковали Киев с воздуха. Силы ПВО уничтожили все дроны, но есть последствия

Также в командовании добавили, что по состоянию на 9:25 два беспилотника еще находятся в воздушном пространстве Украины. Борьба с ними продолжается.

По теме
yellow-arrow
Россияне ночью атаковали Киев с воздуха. Силы ПВО уничтожили все дроны, но есть последствия
yellow-arrow
Шахтер в тройке УПЛ, победа Забарного над Ман Сити и фиаско Зинченко. Главные новости за 2 ноября
yellow-arrow
Генштаб ВСУ подытожил потери россиян. Сколько уничтожили Силы обороны оккупантов и техники за прошедшие сутки?
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости