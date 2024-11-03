Россияне применили для удара по Украине около сотни средств. В Воздушных Силах рассказали, сколько было сбито ПВО

Россияне совершили затяжную атаку с воздуха по территории Украины, которая продолжалась с 17:30 2 ноября по сегодняшнее утро.

В общей сложности оккупанты выпустили 96 ударных БпЛА типа "Schahed", а также беспилотников неустановленного типа с трех направлений: Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска (РФ). Также одна управляемая авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл.

“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. 27 вражеских беспилотников локационно потеряно, 1 БПЛА — улетел в Беларусь”, – сообщили ПС ВСУ.

Также в командовании добавили, что по состоянию на 9:25 два беспилотника еще находятся в воздушном пространстве Украины. Борьба с ними продолжается.