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  3. Россияне захватили еще два населенных пункта на Донетчине и продвинулись около пятерых – DeepState
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Россияне захватили еще два населенных пункта на Донетчине и продвинулись около пятерых – DeepState

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Ситуация на фронте очень тяжелая

Россияне захватили еще два населенных пункта на Донетчине и продвинулись около пятерых – DeepState

DeepState

Новина українською

Россияне захватили два населенных пункта в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Враг оковал Кураховку в Покровском районе. Также теперь держит полный контроль над Шахтерским в Волновахском районе.

Кроме этого захватчики продвинулись возле Максимилиановки, Вербового, Новоселидовки, Волченки и Максимовки. Все населенные пункты – это направления на Курахово и Покровск.

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Армия РФ также восстановила положение возле Шептуховки в Курской области.

Отметим, что 1 ноября было доложено об оккупации поселка Ясна Поляна Волновахского района Донецкой области.

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Источник:
DeepState
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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shura73 (угледар)
03.11.2024 в 12:44
зелёные твари сдают донбасс врагу
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2
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Комментарии 3
shura73 (угледар)
03.11.2024 в 12:44
зелёные твари сдают донбасс врагу
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2
0
oda1979 (Запорожье)
03.11.2024 в 13:28
Воин под ником shura73, кто ты?
Ответить
0
2
Gudvin85 (Киев)
03.11.2024 в 13:45
Такой же как и ты воин тьмы
 
1
0

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