Россияне захватили еще два населенных пункта на Донетчине и продвинулись около пятерых – DeepState

Россияне захватили два населенных пункта в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Враг оковал Кураховку в Покровском районе. Также теперь держит полный контроль над Шахтерским в Волновахском районе.

Кроме этого захватчики продвинулись возле Максимилиановки, Вербового, Новоселидовки, Волченки и Максимовки. Все населенные пункты – это направления на Курахово и Покровск.

Читайте также Сырский: В настоящее время ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения

Армия РФ также восстановила положение возле Шептуховки в Курской области.

Отметим, что 1 ноября было доложено об оккупации поселка Ясна Поляна Волновахского района Донецкой области.