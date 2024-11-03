Россияне захватили еще два населенных пункта на Донетчине и продвинулись около пятерых – DeepState
Ситуация на фронте очень тяжелая
DeepState
Россияне захватили два населенных пункта в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.
Враг оковал Кураховку в Покровском районе. Также теперь держит полный контроль над Шахтерским в Волновахском районе.
Кроме этого захватчики продвинулись возле Максимилиановки, Вербового, Новоселидовки, Волченки и Максимовки. Все населенные пункты – это направления на Курахово и Покровск.
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Армия РФ также восстановила положение возле Шептуховки в Курской области.
Отметим, что 1 ноября было доложено об оккупации поселка Ясна Поляна Волновахского района Донецкой области.
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Источник:DeepState
Опубликовал: Максим Кучер
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shura73 (угледар)
03.11.2024 в 12:44
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