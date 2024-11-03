Планы Трампа по войне в Украине могут быть плохим сценарием для Путина - WP

Планы кандидата в президенты США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине могут быть неприемлемыми для РФ. Для самого российского диктатора Владимира Путина это был бы очень плохой сценарий. Об этом пишет Washington Post.

Журналисты акцентируют, что для Путина выборы в США происходят в критический момент, когда и он, и президент Украины Владимир Зеленский сталкиваются с растущим давлением, поскольку полномасштабная война продолжается уже почти три года. В WP отмечают, что кандидатура Трампа соответствует повестке дня Москвы, поскольку он неоднократно критиковал расходы США на помощь Украине.

Однако один из неназванных российских чиновников отмечает, что нынешние американо-российские отношения "зашли в тупик, и все являются заложниками этого - даже Путин".

Анализируя информпространство в РФ, эксперты указывают, что прокремлевские СМИ не имеют тех же иллюзий, что и в 2016 году, когда Трамп стал 45-м президентом США, опередив соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Однако, отмечают журналисты, среди российской элиты растет ожидание победы Трампа с надеждой на шанс закончить войну против Украины на условиях Москвы и "потенциально перекроить карту глобальной безопасности".

Недавно кандидат на пост вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнс очертил план по завершению войны в Украине. Он предложил модель замороженного конфликта с автономными регионами по обе стороны демилитаризованной зоны, в то время как Киев останется вне НАТО.