Планы Трампа по войне в Украине могут быть плохим сценарием для Путина - WP
Ход событий может быть непредсказуемым
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Планы кандидата в президенты США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине могут быть неприемлемыми для РФ. Для самого российского диктатора Владимира Путина это был бы очень плохой сценарий. Об этом пишет Washington Post.
Журналисты акцентируют, что для Путина выборы в США происходят в критический момент, когда и он, и президент Украины Владимир Зеленский сталкиваются с растущим давлением, поскольку полномасштабная война продолжается уже почти три года. В WP отмечают, что кандидатура Трампа соответствует повестке дня Москвы, поскольку он неоднократно критиковал расходы США на помощь Украине.
Однако один из неназванных российских чиновников отмечает, что нынешние американо-российские отношения "зашли в тупик, и все являются заложниками этого - даже Путин".
Анализируя информпространство в РФ, эксперты указывают, что прокремлевские СМИ не имеют тех же иллюзий, что и в 2016 году, когда Трамп стал 45-м президентом США, опередив соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Однако, отмечают журналисты, среди российской элиты растет ожидание победы Трампа с надеждой на шанс закончить войну против Украины на условиях Москвы и "потенциально перекроить карту глобальной безопасности".
Недавно кандидат на пост вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнс очертил план по завершению войны в Украине. Он предложил модель замороженного конфликта с автономными регионами по обе стороны демилитаризованной зоны, в то время как Киев останется вне НАТО.
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