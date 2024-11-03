Экс-голкипер Шахтера разводится со своей женой после 19 лет брака

Андрей Пятов разводится со своей супругой Юлией Пятовой. Эту новость сообщил бывший голкипер "Шахтера" на своей странице в инстаграме, выложив совместное фото с Юлией.

"Мы всегда искренне делились нашим счастьем. Считаю нужным быть честными и в трудные моменты. Тем более уже видел многочисленные комментарии фантазийного характера по этому поводу... Наша прекрасная семья, о которой даже не мог мечтать - это все моя жена. Юлия подарила мне радость отцовства, гордость за своих детей, безусловную любовь и счастье, которое только может чувствовать любящий отец. Я буду благодарить за это всегда. ⠀

Но ... Все мы люди, со своими грехами и ошибками. Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые уже невозможно исправить. Юлия давала мне много шансов, прощала и делала все, чтобы сохранить семью - самое дорогое, что у нас было. Мне не удалось оправдать надежд... Брак должен дарить радость, а не становиться полем для разочарований. Поэтому это ее решение абсолютно логично... Надо собраться с мыслями и набраться сил, чтобы рассказать больше о причине нашего расставания, причину во мне. Расскажу, чтобы вы не делали тех же ошибок. Но позже...", - говорится в посте экс-футболиста "Шахтера".

Добавим, что Андрей и Юлия Пятовы вместе в браке пробыли 19 лет. У пары осталось четверо детей