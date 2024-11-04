Александрия справилась с Полесьем, три очка Динамо, очередной гол Довбика. Главные новости за 3 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 3 ноября

Перед игрой с "Ференцварошем" в Лиге Европы киевское "Динамо" победило на своем поле "Ингулец". Ванат открыл счет уже на третьей минуте, в итоге форвард "Динамо" сделал дубль, еще по голу забили Кабаев и Шапаренко, и Кисленко в ворота киевлян. Один мяч "Ингулец" забил в собственные ворота (Малыш), это сделало и "Динамо" (Михавко) - 5:2. На последние десять минут на поле вышел Андрей Ярмоленко, который ранее был травмирован.

В центральном матче 12 тура УПЛ "Александрия" справилась на своем поле с "Полесьем". Обе команды старались избегать рисков и действовали прагматично, но на 83-й минуте "Александрии" удалась голевая атака – Беззера протащил мяч и отдал ассист на Смирного – 1:0. В конце игре "Полесье" могло претендовать на пенальти после попадания мяча в руку Кампосу, однако рефери проигнорировали эпизод.

Серия без побед "Ворсклы" во всех турнирах длится уже десять матчей. В воскресенье команда Юрия Максимова уступила на своем поле "Колосу" (0:1) – единственный гол забил Салабай. Благодаря этой победе "Колос" опередил "Ворсклу" в турнирной таблице УПЛ (11 и 13 места соответственно).

"Рома" потерпела уже свое четвертое поражение в чемпионате Италии. Артем Довбик оправился после болезни и вышел в старте своей команды на матч с "Вероной". "Рома" дважды проигрывала, и дважды сравнивала счет, и второй гол как раз забил Артем Довбик. Однако "Верона" все же победила после того как украинец уже покинул поле – 3:2. В другом матче Серии А лидер чемпионата "Наполи" проиграл на своем поле "Аталанте" – 3:0.

"Барселона" воспользовалась тем, что "Реал" Мадрид пропускал свой матч в 12 туре Ла Лиги, и увеличила отрыв от конкурента. В игре с "Эспаньолом" "Барселона" забила три гола в первые 30 минут (дважды Ольмо и Рафинья), а после перерыва расслабилась и позволила сопернику отыграть один мяч – 3:1.

Рууд ван Нистелрой провел свой матч второй во главе "Манчестер Юнайтед", пока Рубен Аморим остается в Португалии. На "Олд Траффорд" соперником "Ман Юнайтед" был "Челси" – команды сыграли 1:1. На гол Фернандеша с пенальти, "Челси" ответил точным ударом Кайседо. Михаил Мудрик провел на поле 20 минут.