Потери российской армии в Украине превысили 700 000 захватчиков - Генштаб
Достигнута эта цифра
Генштаб ЗСУ
За последние сутки с 3 на 4 ноября, россияне потеряли на фронте 1300 военных. Всего, с начала полномасштабной войны потери РФ превысили 700 тысяч военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 04.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 700 390 (+1300) человек;
- танков - 9193 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 18 538 (+15) ед;
- артиллерийских систем - 20 121 (+35) ед;
- РСЗО - 1245 (+1) ед;
- средства ПВО - 994 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 280 (+93) ед;
- крылатых ракет - 2629 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 237 (+77) ед;
- специальной техники - 3587 (+3) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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