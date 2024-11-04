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Потери российской армии в Украине превысили 700 000 захватчиков - Генштаб

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Потери российской армии в Украине превысили 700 000 захватчиков - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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За последние сутки с 3 на 4 ноября, россияне потеряли на фронте 1300 военных. Всего, с начала полномасштабной войны потери РФ превысили 700 тысяч военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 04.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 700 390 (+1300) человек;
  • танков - 9193 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 538 (+15) ед;
  • артиллерийских систем - 20 121 (+35) ед;
  • РСЗО - 1245 (+1) ед;
  • средства ПВО - 994 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 280 (+93) ед;
  • крылатых ракет - 2629 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 237 (+77) ед;
  • специальной техники - 3587 (+3) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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