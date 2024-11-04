ПВО за ночь сбила 50 российских БПЛА. Детали атаки

В ночь на 04 ноября 2024 года враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Днепропетровской области (район пусков - Ростовская обл.), атаковал управляемыми авиабомбами Харьковскую область и запустил по Украине 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 50-ти "шахедов" в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях. 27 дронов локально потеряно в разных регионах Украины.