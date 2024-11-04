Зеленский поздравил победителя выборов президента в Молдове
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Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой во втором туре выборов президента в Молдове.
"Поздравления Майе Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства.
Только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье возможность с надеждой и уверенностью встретить завтрашний день", - добавил глава государства.
По состоянию на утро 4 ноября, Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) обработала 99,5% бюллетеней второго тура выборов президента.
Действующий президент Майя Санду, которая баллотировалась от партии "Действие и солидарность" (PAS), набирает 55,25% голосов избирателей.
За кандидата от Партии социалистов Александра Стояногло проголосовали 44,75% избирателей.
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