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Зеленский поздравил победителя выборов президента в Молдове

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Зеленский поздравил победителя выборов президента в Молдове

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой во втором туре выборов президента в Молдове.

"Поздравления Майе Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства.

Только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье возможность с надеждой и уверенностью встретить завтрашний день", - добавил глава государства.

По состоянию на утро 4 ноября, Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) обработала 99,5% бюллетеней второго тура выборов президента.

Действующий президент Майя Санду, которая баллотировалась от партии "Действие и солидарность" (PAS), набирает 55,25% голосов избирателей.

За кандидата от Партии социалистов Александра Стояногло проголосовали 44,75% избирателей.

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Украина Молдова президент Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
04.11.2024 в 09:35
Гномы захватывают мир
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1
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Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
04.11.2024 в 09:35
Гномы захватывают мир
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1
1
oda1979 (Запорожье)
04.11.2024 в 09:47
Это просто Гудвин тупеет
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3
2

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