Зеленский поздравил победителя выборов президента в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой во втором туре выборов президента в Молдове.

"Поздравления Майе Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства. Только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье возможность с надеждой и уверенностью встретить завтрашний день", - добавил глава государства.

По состоянию на утро 4 ноября, Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) обработала 99,5% бюллетеней второго тура выборов президента.

Действующий президент Майя Санду, которая баллотировалась от партии "Действие и солидарность" (PAS), набирает 55,25% голосов избирателей.

За кандидата от Партии социалистов Александра Стояногло проголосовали 44,75% избирателей.