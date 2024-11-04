Зимой Украине грозят до 20 часов без света в сутки: названы два условия

Этой зимой в Украине отключения электроэнергии могут достигать 20 часов в сутки. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на мнение энергоэкспертов.

Такие графики могут быть введены в условиях сильного похолодания и новых ударов по атомной системе электроснабжения, говорит Александр Харченко, руководитель Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства Украины по вопросам энергетики. Это означает отсутствие тепла в домах, остановку критически важных для войны заводов и выезд украинцев за границу в поисках убежища.

"Самый реалистичный сценарий", с которым страна столкнется этой зимой, по словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Украины и эксперта по энергетическому рынку Геннадия Рябцева, включает ограничение „поставок электроэнергии для промышленности и домохозяйств на 8-14 часов в день“.

"Мы ожидаем... очень суровую зиму. Люди будут умирать в своих домах, потому что Россия выводит из строя энергетическую инфраструктуру", - сказал один высокопоставленный чиновник США.

Издание также публикует карту Украины, на которой указаны области, находящиеся под особым риском этой зимой.



