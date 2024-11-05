Заявка сборной, волевая победа ЛНЗ, Рух снова играет вничью. Главные новости за 4 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 4 ноября

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил имена футболистов, вызванных на ноябрьские поединки Лиги наций-2024/2025. В основной список вошли 25 исполнителей, еще семь игроков попали в резервный. В составе сборной может дебютировать Егор Ярмолюк. По сравнению с октябрьским составом команды из заявки выбыл полузащитник Александр Пихаленок, а Владислав Кабаев, Тарас Степаненко и защитник Богдан Михайличенко оказались в резерве.



В последнем матче 12-го тура УПЛ "Заря" в Киеве принимала ЛНЗ. В середине первой половины встречи луганский коллектив вышел вперед. Мяч в свой актив записал Мичин. Однако после перерыва все перевернулось с ног на голову. Топалов и Молло своими результативными ударами принесли победу ЛНЗ – 2:1.

В Кривом Роге в матче 12-го тура УПЛ встречались "Кривбасс" и "Рух". Это был один из самых ожидаемых матчей тура, но надежд он не оправдал. В конце первого тайма после своего первого удара в створ ворот забили гости. Отличился Ярослав Карабин. В начале второго тайма Максим Задерака сравнял счет. В итоге противостояние завершилось вничью 1:1.

В стартовом матче понедельника в 12-м туре УПЛ "Оболонь" принимала "Верес". Противостояние на "Оболони Арене" завершилось без голов. В первой половине встречи моментов почти не было, а вот во второй половине второго тайма команды активизировались. У "Оболони" и "Вереса" были моменты, но довести атаки до логического завершения не удалось. Ничья, которая точно не устраивает "пивоваров".

Комитет арбитров УАФ отреагировал на требования "Полесья" предоставить переговоры главного судьи матча с судьями ВАР в поединке 12-го тура УПЛ с "Александрией" (0:1) в эпизоде ​​на 90+3 минуте, когда, по мнению житомирского клуба, м' яч попал в руку игроку "Александрии" Кампосу. УАФ опубликовала переговоры главного судьи Александра Шандора с арбитром ВАР Романом Блавацким.



На этой неделе эти матчи еврокубков начнут с минуты молчания из-за страшной трагедии в Испании, вызванной штормом "Дана".

"На этой неделе все матчи клубных соревнований под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о жертвах смертоносного наводнения в Валенсии и всех пострадавших в регионе и за его пределами", - говорится в сообщении УЕФА.

На поединке 4-го тура этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 "Спарта" (Чехия) – "Брест" (Франция) будет работать украинская судейская бригада. Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За работу системы ВАР будут отвечать Алексей Деревинский и Денис Шурман.