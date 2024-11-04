Азербайджан собирается натурализовать украинского полузащитника Руха
Переговоры уже ведутся
Рух
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) хочет привлечь в юношескую сборную Азербайджана (U-19) полузащитника национальной команды Украины (U-17) Ролана Мустафаева.
Об этом сообщает azerisport.com.
По информации источника, некоторое время назад АФФА уже думала над этим вопросом, но сейчас перешла к конкретным действиям и ведет соответствующие переговоры.
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Мустафаев - воспитанник футбольной академии львовского "Руха" и ныне выступает в составе юношеской команды (U-19). На его счету два гола в трёх матчах за сборную Украины U-16.
Брат Ролана - Эмиль Мустафаев - является игроком главной сборной Азербайджана. Он защищает цвета житомирского "Полесья".
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