Зеленский: Партнеры увеличили поставки для ВСУ

Западные партнеры увеличили объемы поставок для нужд украинской армии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта - фиксируем увеличение поставок, согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в поставках по артиллерии", - написал глава государства.

Зеленский провел совещания с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сырским, министром обороны Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Анатолием Баргилевичем. Говорили о ситуации на фронте, наибольшее внимание уделили Покровскому, Торецкому, Кураховскому и Купянскому направлениям. Также президент заслушал отдельный доклад о Курской операции.

Глава государства поручил министру обороны дополнительно увеличить заказ украинских дронов для военных операций Украины.

Ранее Зеленский заявлял о недостаточных поставках вооружения, которое обещали предоставить партнеры.